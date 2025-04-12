Россиянам запретили покупать земельные участки в Финляндии

Парламент Финляндии запретил россиянам приобретать земельные участки в стране. Об этом пишет Yle.
Согласно тексту закона, «разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться лицу, чья страна гражданства ведет агрессивную войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии». Кроме того, запрет распространяется на лиц «под влиянием» гражданина или субъекта государства, «представляющего угрозу»
Документ был предложен министерством обороны в связи с обострением ситуации в сфере безопасности: ранее в ведомстве заявили, что «Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является одной из форм враждебного влияния».
Исключения сделаны для лиц с постоянным видом на жительство или двойным гражданством Финляндии и России.
«Лица с постоянным ВНЖ или гражданством и Финляндии, и России смогут продолжать владеть недвижимостью или приобретать жилье. Основное внимание уделяется тем, кто пытается приобрести недвижимость из‑за пределов Финляндии», — пояснил в феврале глава Минобороны Антти Хяккянен.
В финской правовой системе недвижимостью считаются только земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
По данным министерства, на сентябрь 2024 года в Финляндии насчитывалось около 3500 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. Почти половина из них оценивалась менее чем в €30 тысяч.