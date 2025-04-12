В России стали читать книги и покупать бренды, которые носят герои «Белого лотоса»

«Прекрасные и проклятые» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, которую читала героиня Виктория Рэтлифф, стала хитом, отметили в «Литресе». В период показа сериала с 16 февраля по 6 апреля 2025 года выручка от романа выросла в пять раз по сравнению с декабрем 2024 — февралем 2025 года.