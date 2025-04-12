В России стали читать книги и покупать бренды, которые носят герои «Белого лотоса»

В России значительно вырос спрос на бренды и книги, появлявшиеся у героев третьего сезона сериала HBO «Белый лотос». Рост зафиксировали в CDEK.Shopping и «Литресе», этими данными представители компаний поделились с «Афишей Daily».
Согласно данным экспедиторской компании, россияне стали на 84% чаще покупать коллекцию бренда Banana Republic, а интерес к платьям D&G поднялся в два раза. Продажи айтемов других марок увеличились в полтора раза.
«Прекрасные и проклятые» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, которую читала героиня Виктория Рэтлифф, стала хитом, отметили в «Литресе». В период показа сериала с 16 февраля по 6 апреля 2025 года выручка от романа выросла в пять раз по сравнению с декабрем 2024 — февралем 2025 года.
«Кругом одни нарциссы. Как оградить себя от токсичных личностей» Томаса Эриксона, книга, которую держала в руках героиня Белинда Линдси, показала рост выручки на 176% за тот же период.
«Голод» Кнута Гамсуна, выбранный отрицательным персонажем Локланом Рэтлиффом, не вызвал ажиотажа — спрос остался на прежнем уровне.
Вышедший 6 апреля финал сезона фанаты хайпового шоу встретили неоднозначно: одни оценили драматургию и игру актеров, другие уверены — теории поклонников в сети оказались интереснее.