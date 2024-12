Astro Bot стал игрой года на The Game Awards 2024

В Лос-Анджелесе прошла 11-я церемония вручения наград The Game Awards. Звание «Лучшая игра года» унес Astro Bot. Семейный тайтл обошел Final Fantasy 7 Rebirth, Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree и Metaphor: ReFantazio.

Победители The Game Awards

26 июля актеры, входящие в профсоюз, прекратили работать над озвучанием и захватом движений для видеоигр. Забастовка затронула сотрудников десяти компаний: Activision Productions Inc, Blindlight, Disney Character Voices Inc, Electronic Arts Productions Inc, Epic Games, Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc, Take 2 Productions Inc, VoiceWorks Productions Inc и WB Games Inc.