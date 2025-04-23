В Петербурге суд вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова спустя 34 года

Петроградский суд Петербурга заочно приговорил бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам за убийство артиста в 1991 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.
Шляфмана признали виновным по статьям об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, и о покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
Сейчас экс-директор находится не в России. В 1992 году он покинул страну и улетел в Израиль, где проживает до сих пор.
Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». По версии следствия, между Шляфманом и концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым возник спор из‑за очередности выхода на сцену.
В ходе конфликта Малахов достал револьвер, который Шляфман выхватил из рук и, предположительно, целясь в него, выстрелил, случайно убив Талькова.