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В Петербурге суд вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова спустя 34 года

Сегодня в 09:32
Фото: «Мосфильм»

Петроградский суд Петербурга заочно приговорил бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам за убийство артиста в 1991 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Шляфмана признали виновным по статьям об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, и о покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Сейчас экс-директор находится не в России. В 1992 году он покинул страну и улетел в Израиль, где проживает до сих пор.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». По версии следствия, между Шляфманом и концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым возник спор из‑за очередности выхода на сцену.

В ходе конфликта Малахов достал револьвер, который Шляфман выхватил из рук и, предположительно, целясь в него, выстрелил, случайно убив Талькова.

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