Вышел тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фэннинг

20th Century Studios представила тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши». Шестая часть популярной научно-фантастической франшизы выйдет в мировой прокат 7 ноября.
Режиссером выступил Дэн Трахтенберг, снявший предыдущий фильм во вселенной «Хищника». Главная роль досталась Эль Фэннинг, сыгравшей двух сестер-близняшек.
Действие происходит в будущем на далекой планете, где молодой Хищник, изгнанный из своего клана, находит неожиданного союзника в лице героини Фэннинг. Вместе они отправляются в опасное путешествие в поисках идеального врага, гласит синопсис. Роль Хищника исполнил Димитриус Коломатанги.
Предыдущий фильм франшизы ― «Добыча» ― вышел в 2022 году и вдохнул новую жизнь в серию. Он установил рекорды просмотров на Hulu и получил шесть номинаций на премию «Эмми», выиграв награду за лучший монтаж звука.