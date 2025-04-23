Вышел тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фэннинг

Предыдущий фильм франшизы ― «Добыча» ― вышел в 2022 году и вдохнул новую жизнь в серию. Он установил рекорды просмотров на Hulu и получил шесть номинаций на премию «Эмми», выиграв награду за лучший монтаж звука.