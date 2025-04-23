«Я никогда не поднимал руку на женщину, к большому моему сожалению. А надо было разок хотя бы, голова бы заработала. [Бывшая жена Ева Карицкая] говорит, что я неадекватный, и вы ее слушаете, она же умная. Хотя с собой в самолет она берет сигареты и идет курить [в туалетную] кабинку. Здравый человек будет курить сигареты в самолете? Я очень хотел, чтобы ее на ходу выкинули. К сожалению, она еще здесь».