Сегодня / 13:11
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Уэнсдэй»
Сегодня / 15:41
Saluki, Mirèle и Хаски выступят на фестивале «Круто»
Сегодня / 14:45
«Шанинке» на год запретили набирать студентов
Сегодня / 13:32
Юра Борисов и Даниил Воробьев представили в Москве сериал Okko «Урок»
Сегодня / 13:17
Lorde представила новую песню в нью-йоркском парке
Сегодня / 12:57
Джон Сина и Идрис Эльба в трейлере новой комедии Ильи Найшуллера «Главы государств»
Сегодня / 12:15
Вуди Харрельсон и Киран Калкин озвучат героев мультфильма по «Скотному двору»
Сегодня / 12:08
BOBO, AVA, Tunguska : эксперты Wheretoeat назвали топ-10 ресторанов России
Сегодня / 12:07
Паблик-токи, лекции и бук-хоппинг: в России впервые отметят День независимых книжных
Сегодня / 11:35
Просмотры «Конклава» и «Двух пап» выросли после смерти папы римского Франциска
Сегодня / 10:43
На Apple завели дело о пропаганде ЛГБТ*. Ей грозит штраф до 4 млн рублей
Сегодня / 10:42
Более 80% мировых рифов обесцветились из‑за высоких температур
Сегодня / 09:37
Lil Uzi Vert доставили в больницу с отравлением
Сегодня / 09:32
В Петербурге суд вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова спустя 34 года
Сегодня / 08:02
Фонд «Алиса» и проект «Выжившие» открыли Реабилитационный центр им. Дмитрия Маркова
Сегодня / 07:55
Владельцы собак считают их ближе, чем друзей и родственников
Сегодня / 07:22
«Альпина нон-фикшн» закрасила черным идеи феминистки Симоны де Бовуар
Сегодня / 07:05
Роспотребнадзор обнаружил ядовитый бензол в кремах La Roche-Posay с Wildberries
Сегодня / 05:59
Стивен Содерберг снимает документалку о последнем интервью Джона Леннона
Сегодня / 23:13
Клим Шипенко: фильм «Холоп-3» планируют выпустить в кинопрокат в 2026 году
Сегодня / 22:19
Умер музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, работавший над «Bohemian Rhapsody»
Сегодня / 21:24
Бобби Каннавале снимется в комедии с Уиллом Ферреллом и Форчун Файмстер
Вчера / 20:35
Баскетболиста Майкла Джордана назвали самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен
Вчера / 19:59
В России выйдет триллер «Крутой поворот» с Беном Фостером и Коби Смалдерс
Вчера / 19:37
Тизер второго сезона «Ходячие мертвецы: Мертвый город» анонсировал возвращение персонажа Нигана
Вчера / 19:03
Комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства России
Вчера / 18:45
Минздрав: в России в два раза уменьшилось число курящих
Вчера / 18:05
Сценарий фильма «Андрей Рублев» Тарковского выставят на аукцион за 300 тысяч рублей

Паша Техник — в последнем интервью: «Я всегда играл со смертью. Боюсь ее очень сильно»

Сегодня в 14:16
Фото: Гульнара Нижинская/YouTube

Паша Техник признался, что боится смерти, и выразил сожаление, что к нему пренебрежительно относятся из‑за наркозависимости. Об этом он рассказал в интервью Гульнаре Нижинской, которое дал незадолго до смерти.

Рэпер скончался в Таиланде от легочной инфекции в начале апреля. Проститься с ним в Москве пришли тысячи поклонников.

О друзьях

«Я живу для себя. Я пришел в этот мир один и делаю то, что хочу. Я не должен нести никакую миссию и не задаюсь мыслями, что кому‑то что‑то должен.

Моя популярность приносит мне плюс огромный. Я могу поесть бесплатно, что‑то бесплатно сделать с девчонками, которые за деньги. У меня это вроде льготы.

Я верю в любовь, но она проходит быстро. Я не сохраняю отношения с бывшими, не интересно вообще. Прошлое — это как пустая банка на помойке, валяется, и все. В дружбу я не верю, она мне не интересна.

Я никому не верю. Миллион раз убедился в жизни, что верить не могу. Могу гривой помахать только типа „Да-да, конечно“, но никому не верю. Мне причиняли очень много боли».

Далее в беседе Техник подчеркнул, что у него «нет друзей, есть приятели», и добавил, что некоторым людям «по кайфу» пользоваться его добротой: «Надеюсь, что их собьет машина или пырнут ножом. Они оставляют мне негативные эмоции. Моей добротой пользуются, я как презерватив, меня одевают на разные виды [членов]».

О жене

«Я никогда не поднимал руку на женщину, к большому моему сожалению. А надо было разок хотя бы, голова бы заработала. [Бывшая жена Ева Карицкая] говорит, что я неадекватный, и вы ее слушаете, она же умная. Хотя с собой в самолет она берет сигареты и идет курить [в туалетную] кабинку. Здравый человек будет курить сигареты в самолете? Я очень хотел, чтобы ее на ходу выкинули. К сожалению, она еще здесь».

О наркотиках и смерти

«Я стал заложником образа не по своей вине. Это мой лайфстайл. Я знаю многих, кто пытается косить [под меня], думают, что употреблять наркотики — это круто и модно, как Паша Техник и Юля Финесс. У меня испанский стыд от этих людей. Они отсеются, это естественный отбор: они переедят, сердце остановится, в блевоте задохнутся, и все.

Я употреблял очень много, даже несоответствующие друг другу [вещества], которые нельзя вместе употреблять. Всегда играл со смертью. [Смерти] боюсь очень сильно. Во сне умереть хочу. <…> Не надо меня хоронить: умер, труп сгнил — и все. Завещание не писал, никому ничего не оставлю».

«Если я один сам с собой останусь, я могу опять забрести не туда. Когда я жестко гасился наркотиками, я заполнял пустоту внутреннюю. Делать музыку трезвым гораздо проще и легче. Если хочешь сделать [плохую] музыку, потребляй, ради бога. Сейчас имидж наркомана никому не интересен, не нужен, это плохая репутация. Я пытаюсь от этой [грязи] отмыться, потому что многие шоу думают: „Этот [дурак] там придет или вообще не придет“, а мне обидно. Я меняюсь, а остаток остался».

О деньгах

«У меня денег мало. Я куда‑то где‑то [стараюсь помогать людям]. Не хочу, чтобы меня хвалили, мне это не нужно. Я не афиширую это, мне все равно. Главное, что я для себя это делаю и чувствую себя лучше».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами