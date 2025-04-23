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BOBO, AVA, Tunguska : эксперты Wheretoeat назвали топ-10 ресторанов России

Сегодня в 12:08

Эксперты международной ресторанной премии Wheretoeat Russia назвали 10 лучших ресторанов страны. В список вошли семь заведений из Москвы, два из Петербурга и одно из Красноярска.

Топ лучших ресторанов по версии Wheretoeat Russia 2025:
1. BOBO (Bourgeois Bohemians), Петербург
2. Olluco, Москва
3. AVA, Москва
4. Savva, Москва
5. Frantsuza Bistrot, Петербург
6. Sage, Москва
7. Maya, Москва
8. Tunguska, Красноярск
9. Big Wine Freaks, Москва
10. Padron, Москва

1/10

BOBO (Bourgeois Bohemians), Петербург

© BOBO (Bourgeois Bohemians)/«Яндекс Карты»
2/10

Olluco, Москва

© «Яндекс Карты»
3/10

AVA, Москва

© Игнат/«Яндекс Карты»
4/10

Savva, Москва

© Анна Рыжова/«Яндекс Карты»
5/10

Frantsuza Bistrot, Петербург

© Марьяна/«Яндекс Карты»
6/10

Sage, Москва

© «Яндекс Карты»
7/10

Maya, Москва

© Екатерина Б./«Яндекс Карты»
8/10

Tunguska, Красноярск

© Анна Васильева/«Яндекс Карты»
9/10

Big Wine Freaks, Москва

© «Яндекс Карты»
10/10

Padron, Москва

© Наталья Коннова/«Яндекс Карты»

Звание «Шеф-повар года» получил Никанор Виейра из московского ресторана Olluco. Титул «Ресторатор года» присужден Дмитрию Блинову (Duo Band, Петербург). «Сомелье года» — Мария Сюкрина (Oltremare, Москва).

Директор Института гастрономии СФУ и соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem (Красноярск) Алексей Горенский удостоен премии «За вклад в развитие ресторанной индустрии страны». Лучшим шеф-кондитером признан Стас Пауль (Duo Band, Петербург).

Спецноминацию «Выбор СМИ» выиграл ресторан BOBO (Bourgeois Bohemians, Петербург). Казанский бар More второй год подряд стал лучшим баром России.

Александра Алексеева из казанского ресторана Terra et silva победила в спецноминации «Официант года».

В финал конкурса поваров «Лучший завтрак» вышли три участника, места между которыми распределились так:

1-е место — Джильберто Нассер (Mina, Петербург, Москва);
2-е место — Владислав Корпусов («Поле», Москва);
3-е место — Михаил Бобылев (Veter, Петербург).

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