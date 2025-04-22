Бобби Каннавале снимется в комедии с Уиллом Ферреллом и Форчун Феймстер

Кого сыграет Каннавале, не раскрывается. Помимо него, в проекте примет участие комик Форчун Феймстер, которую можно было видеть в таких лентах как «Вы сердечно приглашены», «Фубар» и «Семейный обмен». Ее роль тоже держится в секрете.