Бобби Каннавале снимется в комедии с Уиллом Ферреллом и Форчун Феймстер

Американский актер Бобби Каннавале, известный по сериалу «Девять совсем незнакомых людей» и фильму «Ирландец», снимется в комедии с Уиллом Ферреллом в главной роли. Об этом сообщил Deadline.
Кого сыграет Каннавале, не раскрывается. Помимо него, в проекте примет участие комик Форчун Феймстер, которую можно было видеть в таких лентах как «Вы сердечно приглашены», «Фубар» и «Семейный обмен». Ее роль тоже держится в секрете.
Фильм выпустит студия Amazon MGM. Режиссером и сценаристом картины выступит Николас Столлер, постановщик «Вы сердечно приглашены». У нового проекта кинематографиста пока нет названия.
Центральная роль в комедии достанется Заку Эфрону («Классный мюзикл», «Величайший шоумен»). Актер сыграет молодого заключенного, недавно вышедшего из тюрьмы. По сюжету, он берет в заложники зал суда, которым руководит страдающий манией величия судья, разрушивший жизнь бывшего зэка.
Судью в комедии сыграет Ферррелл. В актерский состав ленты также войдут Приянка Чопра Джонас, Майкл Пенья, Джимми Татро, Билли Айкнер и Реджина Холл. Продюсерами фильма будут Столлер, Феррелл, Джессика Элбаум и Алекс Браун.