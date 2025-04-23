«Альпина нон-фикшн» закрасило черным идеи феминистки Симоны де Бовуар

«Издатели, конечно, омерзительны своей трусостью и желанием не потерять доход. Забрала книгу чисто ради истории. Буду показывать внукам и рассказывать им, в какой стране жила их бабка», — написала Агрыцкова, сопроводив пост фотографиями страниц с закрашенными фрагментами. В пояснении на этих страницах указано, что решение связано с соблюдением закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола.