«Альпина нон-фикшн» закрасило черным идеи феминистки Симоны де Бовуар

Издательство «Альпина нон-фикшн» закрасиило черным цитаты феминистки Симоны де Бовуар в книге философа Скай Клири «Жажда подлинности: Как идеи Симоны де Бовуар помогают стать собой». Об этом сообщила пользовательница фейсбука* Екатерина Агрыцкова.
«Издатели, конечно, омерзительны своей трусостью и желанием не потерять доход. Забрала книгу чисто ради истории. Буду показывать внукам и рассказывать им, в какой стране жила их бабка», — написала Агрыцкова, сопроводив пост фотографиями страниц с закрашенными фрагментами. В пояснении на этих страницах указано, что решение связано с соблюдением закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола.
В описании книги говорится, что Скай Клири анализирует собственную жизнь через призму философии Симоны де Бовуар, рассказывая, «как идеи экзистенциализма помогли ей справиться с трудностями и найти выход из множества жизненных тупиков».
Ранее издательство Corpus закрыло черными плашками цитату писателя и иноагента Бориса Акунина. Она находилась на задней обложке книги «Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана».
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