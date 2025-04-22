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Клим Шипенко: фильм «Холоп 3» планируют выпустить в кинопрокат в 2026 году

Сегодня в 23:13
Кадр: Централ Партнершип

Российский фильм «Холоп 3» выйдет в кинопрокат в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на режиссера картины Клима Шипенко.

По словам кинематографиста, точная дата релиза пока не определена. «Но работа ведется, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году. Проект пока готовится, разрабатывается», — отметил Шипенко.

Ранее постановщик рассказывал, что в триквеле «Холопа» главную роль вновь исполнит сербский актер Милош Бикович. В новом фильме он займется «перевоспитанием целой семьи мажоров».
В актерский состав картины войдут также Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева.

Фильм «Холоп» вышел на экраны в 2020 году и стал отечественным хитом. Ленту посмотрели 11 млн зрителей в кинотеатрах. В январе 2024 года на экраны вышло продолжение, этот проект заработал в прокате 3,8 млрд рублей.

«Холоп» получил зарубежные ремейки. В сентябре в прокат вышла французская версия картины, снятая Александром Шарло. А в январе в кинотеатрах начали показывать турецкий фильм.

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