Гильдия актеров США объявила забастовку против разработчиков игр

26 июля актеры, входящие в профсоюз, прекратят работать над озвучанием и захватом движений для видеоигр. Несмотря на старт забастовки, членам SAG-AFTRA разрешили принять участие в Comic-Con, которая продлится до 28 июля. Такое решение объяснили тем, что «все происходит очень быстро, и актерам потребуется некоторое время, чтобы осознать весь масштаб забастовочного приказа, правил и всего остального».