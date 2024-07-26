Гильдия актеров США объявила забастовку против разработчиков игр

Гильдия актеров США SAG-AFTRA объявила о начале забастовки против видеоигровых компаний после почти двух лет переговоров.
Решение о пикетах было принято спустя 10 месяцев после того, как профсоюз впервые проголосовал за разрешение на забастовку. Забастовка начнется 26 июля в 12:01 по тихоокеанскому времени (22.01 по Москве). Актеры не смогли договориться с видеоигровыми компаниями о регулированном использовании ИИ в разработке.
Забастовка затронет сотрудников десяти компаний, состоящих в SAG-AFTRA. Среди них — Activision Productions Inc, Blindlight, Disney Character Voices Inc, Electronic Arts Productions Inc, Epic Games, Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc, Take 2 Productions Inc, VoiceWorks Productions Inc, и WB Games Inc.
«Мы не собираемся соглашаться на контракт, который позволяет компаниям злоупотреблять ИИ в ущерб нашим членам. Хватит. Когда эти компании всерьез задумаются о том, чтобы предложить соглашение, с которым актеры смогут жить и работать, мы будем здесь, готовые к переговорам», — говорится в заявлении президента SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.
26 июля актеры, входящие в профсоюз, прекратят работать над озвучанием и захватом движений для видеоигр. Несмотря на старт забастовки, членам SAG-AFTRA разрешили принять участие в Comic-Con, которая продлится до 28 июля. Такое решение объяснили тем, что «все происходит очень быстро, и актерам потребуется некоторое время, чтобы осознать весь масштаб забастовочного приказа, правил и всего остального».
«Мы разочарованы, что профсоюз решил уйти, когда мы так близки к заключению сделки, и мы по-прежнему готовы возобновить переговоры. Мы уже нашли общий язык по 24 из 25 предложений, включая историческое повышение заработной платы и дополнительные меры безопасности», — отметил представитель производителей видеоигр.