Джон Сина и Идрис Эльба в трейлере новой комедии Ильи Найшуллера «Главы государств»

Prime Video опубликовал первый трейлер новой комедии Ильи Найшуллера «Главы государств». Премьера фильма состоится 2 июля.
Сюжет рассказывает о приключениях премьер-министра Великобритании и президента США, которых пытаются уничтожить террористы.
Главные роли исполнили Идрис Эльба и Джон Сина, вместе с ними на экране появились Приянка Чопра Джонас и Карла Гуджино, а также Джек Куэйд («Пацаны»). Кроме того, второстепенную роль сыграл Александр Кузнецов.
Ранее сообщалось о камео Данилы Поперечного*. Найшуллер выкладывал ролик со съемочной площадки вместе с комиком. Однако в сторис ютубер сообщил, что все-таки не попал в кадр из‑за перемен в расписании.
* Данила Поперечный внесен Минюстом в реестр иноагентов.