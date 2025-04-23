Джон Сина и Идрис Эльба в трейлере новой комедии Ильи Найшуллера «Главы государств»

Главные роли исполнили Идрис Эльба и Джон Сина, вместе с ними на экране появились Приянка Чопра Джонас и Карла Гуджино, а также Джек Куэйд («Пацаны»). Кроме того, второстепенную роль сыграл Александр Кузнецов.