РБК: дом-книжку на Новом Арбате решили сохранить

Здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате сохранят в ходе создания там нового кластера. О этом пишет РБК со ссылкой на источник в градостроительном комплексе и собеседника, близкого к правительству Москвы.
По их словам, дом-книжку планируют реконструировать: провести капитальный ремонт, в том числе фасадов. Пока идет разработка проектной документации, сроки работ не сообщаются.
О планах по сносу дома-книжки на Новом Арбате стало известно в начале февраля. Заммэра Москвы по строительству Владимир Ефимов сказал, что здание СЭВ уже «сыграло свою роль», а теперь это «обычное офисное здание», которое больше нельзя назвать комфортным по современным меркам.
Тогда же инвестор проекта «Киевская площадь» объявил, что планирует создать на месте здания социокультурный кластер общей площадью 600 тыс. квадратных метров. Сообщалось, что большую часть комплекса займут социокультурные, досуговые и деловые объекты, а оставшиеся площади будут отведены под жилые и технико-эксплуатационные помещения.
Здание СЭВ на Новом Арбате — один из самых заметных примеров позднесоветского модернизма в Москве. Оно было построено в 1963–1970 годах по проекту архитекторов Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского. Несмотря на то что дом-книжка стал одной из самых узнаваемых доминант Нового Арбата, статуса памятника архитектуры он не получил.