Умер музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, работавший над «Bohemian Rhapsody»

Рой Томас Бейкер известен по сотрудничеству со всемирно известными музыкантами, такими как Дэвид Боуи, The Rolling Stones и The Who. Он работал с рок- и поп-артистами с 70-х годов, сперва как звукорежиссер студии Decca, а затем как продюсер.