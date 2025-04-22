Умер музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, работавший над «Bohemian Rhapsody»

Британский музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщил Variety.
Причины смерти Бейкера не раскрываются. Музыкант скончался у себя дома в Лейк-Хавасу-Сити в штате Аризона. У него остались жена Тере Ливрано Бейкер и брат Алан Бейкер. Детей у Роя не было.
Рой Томас Бейкер известен по сотрудничеству со всемирно известными музыкантами, такими как Дэвид Боуи, The Rolling Stones и The Who. Он работал с рок- и поп-артистами с 70-х годов, сперва как звукорежиссер студии Decca, а затем как продюсер.
В частности, Бейкер спродюсировал пять альбомов группы Queen, вышедших в 1973–1978 годах. К этому моменту он уже работал на студии Trident в лондонском Сохо. Бейкер участвовал в записи культовой песни «Bohemian Phapsody».
Позднее Бейкер занимался творчеством группы The Cars. «Он был гением электроники, звукорежиссером с классическим бэкграундом, нужнм для записи звука в помещении. Он умел находить гармонию. И воспринимал все спокойно — очень жизнерадостный, элегантный человек», — говорил солист бэнда Рик Окасек.
После переезда в США Бейкер стал старшим вице-президентом студии Artist and Repertoire (A&R). Там он сотрудичества с Линдси Бакингемом, Джо Линн Тернером, Джози Коттон и Dokken. За время его работы лейбл Elektra подписал контракты с Metallica, Simply Red, Питером Шиллингом и 10000 Maniacs.
В середине апреля американский певец Бенсон Бун исполнил «Bohemian Rhapsody» на фестивале «Коачелла». Аккомпанировать артисту согласился гитарист Queen Брайан Мэй.