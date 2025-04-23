Более 80% мировых рифов обесцветились из‑за высоких температур

84% мировых коралловых рифов оказались обесцвечены. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на последние данные организации Coral Reef Watch.
С января 2023 года рифы в 82 странах, поддерживающие треть морских видов, пострадали от рекордных температур в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах.
С 2014 по 2017 год обесцвечиванию подверглись 68% кораллов, в 2010-м — 37%, а в 1998-м — 21%. «Тот факт, что так много рифов подверглось воздействию, говорит о том, что потепление океана достигло такого уровня, что больше нет безопасной гавани от обесцвечивания кораллов и его последствий», — сказал Дерек Манцелло, директор Coral Reef Watch.
Во многих районах обесцвечивание наблюдается уже несколько лет подряд, включая крупнейший в мире Большой Барьерный риф. В последние месяцы на рифе Нингалу в Австралии зафиксированы рекордные уровни теплового стресса. У берегов Мадагаскара и восточного побережья Африки пострадали рифы, включая южноафриканский водно-болотный парк iSimangaliso, внесенный в Список всемирного наследия.
Доктор Бритта Шаффелке из Австралийского института морских наук назвала это беспрецедентным явлением: «Рифы еще не сталкивались с подобным».
Кораллы могут восстанавливаться после обесцвечивания, если температура не слишком экстремальна. Но в 2023 году ученые заявили, что после обесцвечивания во Флориде погиб в среднем каждый пятый коралл. На тихоокеанской стороне Мексики в одном из районов погибло от 50 до 93% кораллов.