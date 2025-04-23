Более 80% мировых рифов обесцветились из‑за высоких температур

С 2014 по 2017 год обесцвечиванию подверглись 68% кораллов, в 2010-м — 37%, а в 1998-м — 21%. «Тот факт, что так много рифов подверглось воздействию, говорит о том, что потепление океана достигло такого уровня, что больше нет безопасной гавани от обесцвечивания кораллов и его последствий», — сказал Дерек Манцелло, директор Coral Reef Watch.