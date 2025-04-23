Фонд «Алиса» и проект «Выжившие» открыли Реабилитационный центр им. Дмитрия Маркова

Создатели центра подчеркивают, что в России почти нет специализированных реабилитационных программ для несовершеннолетних, хотя проблема наркозависимости среди подростков обостряется. С 2017 по 2022 год число смертей от употребления ПАВ среди молодежи выросло в 2,5 раза, а возраст первого опыта употребления снизился до 11 лет. Подростки нередко вовлекаются в распространение запрещенных веществ, чтобы финансировать свою зависимость. По данным фонда, каждый несовершеннолетний может привлечь к употреблению до 10 сверстников.