Фонд «Алиса» и проект «Выжившие» открыли Реабилитационный центр им. Дмитрия Маркова

В Нижнем Новгороде открылся Реабилитационный центр им. Дмитрия Маркова для наркозависимых подростков. Инициаторами проекта выступили Благотворительный фонд «Алиса» и социальный проект «Выжившие». О запуске «Афише Daily» рассказали представители фонда.
Уникальный для России реабилитационный центр предназначен для молодых людей, столкнувшихся с зависимостью от психоактивных веществ. Пока центр работает в арендованном помещении с минимальной комплектацией, но в будущем планирует переехать в собственное здание. На сайте фонда «Алиса» открыт сбор средств на покупку предметов первой необходимости: мебели, текстиля, посуды и спортивного инвентаря.
Создатели центра подчеркивают, что в России почти нет специализированных реабилитационных программ для несовершеннолетних, хотя проблема наркозависимости среди подростков обостряется. С 2017 по 2022 год число смертей от употребления ПАВ среди молодежи выросло в 2,5 раза, а возраст первого опыта употребления снизился до 11 лет. Подростки нередко вовлекаются в распространение запрещенных веществ, чтобы финансировать свою зависимость. По данным фонда, каждый несовершеннолетний может привлечь к употреблению до 10 сверстников.
Как отмечают эксперты, существующие программы реабилитации не всегда подходят подросткам: например, 12-шаговая терапия требует признания зависимости, что редко происходит в юном возрасте. Кроме того, краткосрочные курсы малоэффективны — необходим длительный курс с ресоциализацией и постподдержкой.
«Программа реабилитации наших подопечных будет строиться на принципах абилитации. Это включает в себя обучение ребят новым навыкам и моделям поведения», — рассказала директор фонда «Алиса» Екатерина Молчанова.
Она добавила, что основное внимание будет уделено индивидуальной и групповой психологической работе, диалектической поведенческой терапии (тренингам навыков), работе с травмой, спорту и телесной терапии для восстановления когнитивных навыков и улучшения физического состояния, а также реинтеграции ребят в общество и системной поддержке выпускников после завершения курса. Реабилитация в центре может длиться от полугода, одновременно в нем смогут находиться 30 подростков, направленных из детских домов, социальных учреждений и семей, оказавшихся в кризисной ситуации.
«Подростки, прошедшие реабилитацию, получат возможность развивать интересные им увлечения, знакомиться с новыми людьми и в будущем с большей вероятностью смогут избежать рецидивов», — заключила представительница благотворительной организации.
Российский фотограф и волонтер Дмитрий Марков скончался 16 февраля 2024 года. Подростковый реабилитационный центр был проектом, которым он занимался вплоть до самой смерти. Открытие приурочено ко дню рождения фотографа, мужчине могло исполниться 42 года.
Больше всего Марков известен своими исследованиями России за пределами больших городов. Он также работал над бэкстейджем для съемок фильма «Петровы в гриппе». В 2021 году он продал известный снимок с силовиком под портретом Владимира Путина. Цена лота на аукционе достигла 2 млн рублей.
Кроме фотографии Марков принимал активное участие в работе проекта «Выжившие» и помогал подросткам с наркотической зависимостью встать на путь реабилитации.
«Дима об этом почти не рассказывал, но он очень поддерживал людей, которых снимал для проекта „Выжившие“, постоянно с ними переписывался. Он принимал личное участие во многих историях наших подопечных, вставал в четыре утра и ехал забирать ребенка из притона. Также Марков был попечителем нашего фонда, открывал центр, снимал „Выживших“», — вспоминала директор фонда «Алиса» в нашем интервью.