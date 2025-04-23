Неоновое поле, дирижабль, горсовет в виде органа: какие арт-объекты представят на «Архстоянии»

Темой этого года станет «Мое главное». По словам организаторов, на три дня территория феста превратится в иллюзорный «Белый город», который станет проекцией для мыслей о главном. Как в настоящем городе, там построят аэровокзал, лечебницу, музей, исправительное учреждение, летнюю школу, площадь церемоний и даже горсовет.