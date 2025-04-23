Неоновое поле, дирижабль, горсовет в виде органа: какие арт-объекты представят на «Архстоянии»

«Архстояние», которое пройдет с 25 по 27 июля в Никола-Ленивце, объявило участников фестиваля. В арт-парке представят 13 арт-объектов и пространственных инсталляций, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе мероприятия.
Темой этого года станет «Мое главное». По словам организаторов, на три дня территория феста превратится в иллюзорный «Белый город», который станет проекцией для мыслей о главном. Как в настоящем городе, там построят аэровокзал, лечебницу, музей, исправительное учреждение, летнюю школу, площадь церемоний и даже горсовет.
Куратором фестиваля станет Василий Бычков — основатель выставки-форума архитектуры и дизайна «Арх Москва» и генеральный директор компании «Экспо-Парк Выставочные Проекты».
Какие объекты представят на фестивале
Лифт станет входом на территорию феста. Гости проведут в нем 3 минуты, во время которых инсталляция будет имитировать технический сбой — с мерцанием лампочек и звуками скрипа.
12-метровая летающая скульптура, которая будет транспортным хабом «Белого города». Вдохновлена творчеством художников-авангардистов начала XX века и состоянием полета.
В это исправительное учреждение (в отличие от реальных) посетители фестиваля будут попадать добровольно, чтобы самим решить, какие пристрастия и чувства они хотят исправить. Другие же гости станут их вуайеристами-надзирателями.
Способ хранить историю по-никола-ленивецки. Арт-объект повторяет своими пропорциями Парфенон — всемирно признанный символ музея. Внутри песочница с палочками, камнями и маленькими граблями. Посетители смогут сохранить следы своего присутствия — пока не придет кто‑то другой.
На такой площади будут проходить все церемонии и презентации кэмпов сообществ. А еще тут можно будет оставить свои послания, отдав их таинственной бабушке с ведром.
Пространственная инсталляция одного из основоположников «бумажной архитектуры» станет местом, где можно укрыться от суматохи, жизненных неурядиц и буйства стихий. Главное условие — отложить в сторону гаджеты.
В этих пространственно-звуковых инсталляциях можно лежать на сене, смотреть в небо и погружаться в мир идей выдающихся философов — от Аристотеля до Цицерона.
Арт-объект в виде органа станет площадкой для принятия важных решений и прототипом городского совета. Но вместо музыки в нем будут звучать голоса гостей фестиваля.
Александр Штанюк. Polygon
Александр Штанюк. Polygon
Александр Штанюк. Polygon
Это один из самых масштабных проектов «Архстояния». 500-метровая сеть, сотканная из 150 километров полипропиленового шнура, накроет поле. Она будет опускаться и подниматься с помощью подъемников, а ночью светиться, создавая низкополигональный мираж.
Василий Бычков представит на фестивале два объекта ― «Аллею звезд» и «Лечебницу». Первая будет состоять из 36 мини-монументов, созданных известными российскими архитекторами. В «Лечебнице» можно будет оздоровиться чайными церемониями, беседами и лекциями-стимуляциями.
Еще один объект на фестивале ― «Лесная школа». В ней взрослые и дети будут делать поделки под руководством преподавателей архитектурной школы макетирования Studio 911.
А в «Источнике» Антона Кочуркина, на этой уединенной поляне среди деревьев, можно будет послушать аудиоразмышления художников. Деревья на поляне будут обернуты в ткань поленг и саронг, использующиеся в балийской культуре для обозначения сакральных предметов.