Неоновое поле, дирижабль, горсовет в виде органа: какие арт-объекты представят на «Архстоянии»

Сегодня / 17:01
РБК: дом-книжку на Новом Арбате решили сохранить
Сегодня / 15:41
Saluki, Mirèle и Хаски выступят на фестивале «Круто»
Сегодня / 14:45
«Шанинке» на год запретили набирать студентов
Сегодня / 14:16
Паша Техник — в последнем интервью: «Я всегда играл со смертью. Боюсь ее очень сильно»
Сегодня / 13:32
Юра Борисов и Даниил Воробьев представили в Москве сериал Okko «Урок»
Сегодня / 13:17
Lorde представила новую песню в нью-йоркском парке
Сегодня / 13:11
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Уэнсдэй»
Сегодня / 12:57
Джон Сина и Идрис Эльба в трейлере новой комедии Ильи Найшуллера «Главы государств»
Сегодня / 12:15
Вуди Харрельсон и Киран Калкин озвучат героев мультфильма по «Скотному двору»
Сегодня / 12:08
BOBO, AVA, Tunguska : эксперты Wheretoeat назвали топ-10 ресторанов России
Сегодня / 12:07
Паблик-токи, лекции и бук-хоппинг: в России впервые отметят День независимых книжных
Сегодня / 11:35
Просмотры «Конклава» и «Двух пап» выросли после смерти папы римского Франциска
Сегодня / 10:43
На Apple завели дело о пропаганде ЛГБТ*. Ей грозит штраф до 4 млн рублей
Сегодня / 10:42
Более 80% мировых рифов обесцветились из‑за высоких температур
Сегодня / 09:37
Lil Uzi Vert доставили в больницу с отравлением
Сегодня / 09:32
В Петербурге суд вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова спустя 34 года
Сегодня / 08:02
Фонд «Алиса» и проект «Выжившие» открыли Реабилитационный центр им. Дмитрия Маркова
Сегодня / 07:55
Владельцы собак считают их ближе, чем друзей и родственников
Сегодня / 07:22
«Альпина нон-фикшн» закрасила черным идеи феминистки Симоны де Бовуар
Сегодня / 07:05
Роспотребнадзор обнаружил ядовитый бензол в кремах La Roche-Posay с Wildberries
Сегодня / 05:59
Стивен Содерберг снимает документалку о последнем интервью Джона Леннона
Сегодня / 23:13
Клим Шипенко: фильм «Холоп-3» планируют выпустить в кинопрокат в 2026 году
Сегодня / 22:19
Умер музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, работавший над «Bohemian Rhapsody»
Сегодня / 21:24
Бобби Каннавале снимется в комедии с Уиллом Ферреллом и Форчун Файмстер
Вчера / 20:35
Баскетболиста Майкла Джордана назвали самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен
Вчера / 19:59
В России выйдет триллер «Крутой поворот» с Беном Фостером и Коби Смалдерс
Вчера / 19:37
Тизер второго сезона «Ходячие мертвецы: Мертвый город» анонсировал возвращение персонажа Нигана
Вчера / 19:03
Комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства России

Неоновое поле, дирижабль, горсовет в виде органа: какие арт-объекты представят на «Архстоянии»

Сегодня в 18:29
Артем Укропов. Площадь церемоний. Иллюстрация: пресс-служба «Архстояния»

«Архстояние», которое пройдет с 25 по 27 июля в Никола-Ленивце, объявило участников фестиваля. В арт-парке представят 13 арт-объектов и пространственных инсталляций, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе мероприятия.

Темой этого года станет «Мое главное». По словам организаторов, на три дня территория феста превратится в иллюзорный «Белый город», который станет проекцией для мыслей о главном. Как в настоящем городе, там построят аэровокзал, лечебницу, музей, исправительное учреждение, летнюю школу, площадь церемоний и даже горсовет.

Куратором фестиваля станет Василий Бычков — основатель выставки-форума архитектуры и дизайна «Арх Москва» и генеральный директор компании «Экспо-Парк Выставочные Проекты».

Какие объекты представят на фестивале

Дарья Ивашкина. Лифт

Лифт станет входом на территорию феста. Гости проведут в нем 3 минуты, во время которых инсталляция будет имитировать технический сбой — с мерцанием лампочек и звуками скрипа.

Александра Фролова. Аэровокзал

12-метровая летающая скульптура, которая будет транспортным хабом «Белого города». Вдохновлена творчеством художников-авангардистов начала XX века и состоянием полета.

Валерий Лизунов, Archpoint. Исправительное учреждение

В это исправительное учреждение (в отличие от реальных) посетители фестиваля будут попадать добровольно, чтобы самим решить, какие пристрастия и чувства они хотят исправить. Другие же гости станут их вуайеристами-надзирателями.

Наринэ Тютчева. Музей

Способ хранить историю по-никола-ленивецки. Арт-объект повторяет своими пропорциями Парфенон — всемирно признанный символ музея. Внутри песочница с палочками, камнями и маленькими граблями. Посетители смогут сохранить следы своего присутствия — пока не придет кто‑то другой.

Артем Укропов, Megabudka. Площадь церемоний

На такой площади будут проходить все церемонии и презентации кэмпов сообществ. А еще тут можно будет оставить свои послания, отдав их таинственной бабушке с ведром.

Михаил Белов. Обитель

Пространственная инсталляция одного из основоположников «бумажной архитектуры» станет местом, где можно укрыться от суматохи, жизненных неурядиц и буйства стихий. Главное условие — отложить в сторону гаджеты.

Василий Бычков. 12 башен

В этих пространственно-звуковых инсталляциях можно лежать на сене, смотреть в небо и погружаться в мир идей выдающихся философов — от Аристотеля до Цицерона.

Борис Орлов, Сергей Шеховцов, Сергей Яралов. Горсовет

Арт-объект в виде органа станет площадкой для принятия важных решений и прототипом городского совета. Но вместо музыки в нем будут звучать голоса гостей фестиваля.

1/3

Александр Штанюк. Polygon

2/3

Александр Штанюк. Polygon

3/3

Александр Штанюк. Polygon

Это один из самых масштабных проектов «Архстояния». 500-метровая сеть, сотканная из 150 километров полипропиленового шнура, накроет поле. Она будет опускаться и подниматься с помощью подъемников, а ночью светиться, создавая низкополигональный мираж.

Василий Бычков представит на фестивале два объекта ― «Аллею звезд» и «Лечебницу». Первая будет состоять из 36 мини-монументов, созданных известными российскими архитекторами. В «Лечебнице» можно будет оздоровиться чайными церемониями, беседами и лекциями-стимуляциями.

Еще один объект на фестивале ― «Лесная школа». В ней взрослые и дети будут делать поделки под руководством преподавателей архитектурной школы макетирования Studio 911.

А в «Источнике» Антона Кочуркина, на этой уединенной поляне среди деревьев, можно будет послушать аудиоразмышления художников. Деревья на поляне будут обернуты в ткань поленг и саронг, использующиеся в балийской культуре для обозначения сакральных предметов.

АрХХстояние: Моё главное
Концерт / 25 июля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами