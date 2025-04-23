Вуди Харрельсон и Киран Калкин озвучат персонажей в мультфильме по «Скотному двору»

Каст анимационной адаптации романа Джорджа Оруэлла «Скотный двор» пополнил звездный актерский состав.
В него вошли Вуди Харрельсон, Киран Калкин, Сет Роген, Гейтен Матараццо, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс, Лаверна Кокс, Кэтлин Тернер и Иман Веллани.
Режиссером мультфильма выступает Энди Серкис («Маугли», «Веном-2»). Он работает над проектом с 2011 года. Сценарий написал Ник Столлер («Маппеты»).
Сюжет расскажет о группе животных, которые восстают против своих хозяев-людей и захватывают ферму. После окончания восстания они сталкиваются с новыми проблемами под властью хитрой свиньи по имени Наполеон.
Джордж Оруэлл издал повесть-притчу «Скотный двор» в 1945 году. Произведение считается аллегорией на революцию 1917 года и дальнейшее построение коммунистического строя в России.