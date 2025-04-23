На Apple завели дело о пропаганде ЛГБТ*. Ей грозит штраф до 4 млн рублей

Компанию попробуют привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения с использованием интернета). Основанием для протокола стала пропаганда ЛГБТ и смены пола. В чем именно состоит нарушение, не уточняется.