На корпорацию Apple составили административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ. Данные о возбуждении дела опубликованы в карточке Таганского районного суда Москвы.
Компанию попробуют привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения с использованием интернета). Основанием для протокола стала пропаганда ЛГБТ и смены пола. В чем именно состоит нарушение, не уточняется.
Компании грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление деятельности на территории России на срок до 90 суток. Ранее Apple уже привлекалась к административной ответственности: в ноябре 2023 года ее оштрафовали на 3,6 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.
В январе долг Google 17 российским телеканалам достиг 1,8 дуодециллиона рублей.
Такую сумму компания должна выплатить за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на ютубе. Дуодециллион — это единица с 39 нулями.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.