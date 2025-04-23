Saluki, Mirèle и Хаски выступят на фестивале «Круто»

База «Крутояк» находится во Владимирской области, в полутора часах езды от Москвы. На ее территории полно сохранившихся артефактов советской эпохи. Главный идеолог перерождения объекта ― Алексей Ольховой, под руководством которого работают московские ресторанные проекты Blanc, Yauza и Radio Greenhouse. Во время реконструкции восстановят общественные и жилые помещения, отреставрируют скульптуры, фонтаны и беседки.