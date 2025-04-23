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Saluki, Mirèle и Хаски выступят на фестивале «Круто»

Сегодня в 15:41
Фото: пресс-материалы

Фестиваль «Круто», который пройдет с 8 по 10 августа на территории базы отдыха «Крутояк», поделился с «Афишей Daily» обновленным лайнапом. А билеты на фест уже появились на «Афише».

Среди заявленных артистов ― Saluki, Mirèle, Хаски, Лиза Громова, Arash, Biicla, Глум, Iskrit, Второй Ка, «Стерео Ширина» и DJ Stonik1917. Помимо музыкальной будет и арт-программа, за которую отвечают Gesamt, Scaro, Андрей Васильев, арт-центр «Флигель», Илай Джипов и Ира Беспалова.

На территории разместят несколько сцен, фуд-корт и множество арт-инсталляций. Куратором направления дизайна и архитектуры выступит Алексей Ольховой (White Studios), а музыкальной программы — Евгений Машков (System 108 и «Диско-клуб»).

База «Крутояк» находится во Владимирской области, в полутора часах езды от Москвы. На ее территории полно сохранившихся артефактов советской эпохи. Главный идеолог перерождения объекта ― Алексей Ольховой, под руководством которого работают московские ресторанные проекты Blanc, Yauza и Radio Greenhouse. Во время реконструкции восстановят общественные и жилые помещения, отреставрируют скульптуры, фонтаны и беседки.

Фестиваль музыки, дизайна и архитектуры «Круто» организуют White Studios и «Диско-клуб». Первый «Круто» прошел в августе 2024-го и собрал 4300 гостей.

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