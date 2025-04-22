Баскетболиста Майкла Джордана назвали самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен

Издание Sportico признало американского баскетболиста Майкла Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен. Он возглавил рейтинг 50 самых финансово успешных атлетов, который опубликовало СМИ.
По подсчетам медиа, Джордан заработал около 4,15 млрд долларов за свою карьеру с учетом инфляции. Без учета инфлянции доход звезда баскетбола составил 3 млрд. Эти цифры намного выше, чем у других спортсменов.
Занявший вторую строчку американский гольфист Тайгер Вудс заработал с учетом инфляции 2,79 млрд долларов, а португальский футболист Криштиану Рональду — 2,23 млрд. Эти спортсмены, в отличие от Джордана, еще не завершили свою карьеру.
В пятерку самых высокооплачиваемых атлетов вошли также американский баскетболист Леброн Джеймс с заработком в 1,88 млрд долларов с учетом инфляции и аргентинский футболист Лионель Месси с доходом в 1,85 млрд.
В топ-10 попали гольфисты Арнольд Палмер и Джек Никлаус из США, британский футболист Дэвид Бэкхем, швейцарский теннисист Роджер Федерер и американский боксер Флойд Мейвезер.
Самым успешным гонщиков, исходя из данных рейтинга, стал Михаэль Шумахер. Его заработок оценили в 1,39 млрд долларов. Прославленный немец занял 12-ю позицию в перечне.
Топ-25 замкнул игрок в американский футбол Том Брэди. Он — самый высокооплачиваемый атлет в своем виде спорта. Наиболее обеспеченный бейсболист мира, согласно рейтингу, — Алекс Родригес. Он расположился на 22-й позиции.
В совокупности 50 самых высокооплачиваемых спортсменов заработали 53,2 млрд долларов с поправкой на инфляцию. Интересно, что все участники рейтинга представляют лишь восемь видов спорта. Единственной женщиной в перечне оказалась теннисистка Серена Уильямс, она заняла 40-ю строчку.