Lil Uzi Vert доставили в больницу с отравлением

Очевидец рассказал изданию, что рэпер был погружен в машину скорой помощи и находился в сознании, его сопровождала девушка, бывшая участница группы City Girls — JT. На видео таблоида Uzi помещают в автомобиль, при этом охрана прикрывает его черными зонтами, чтобы сохранить конфиденциальность.