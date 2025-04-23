Lil Uzi Vert доставили в больницу с отравлением

Рэпер Lil Uzi Vert был доставлен в больницу Нью-Йорка. Об этом узнало издание TMZ.
По его информации, скорая помощь приехала на вызов в жилой комплекс в Нижнем Манхэттене 21 апреля, чтобы помочь «больному человеку». Из здания 29-летнего артиста увезли на каталке.
Причина его госпитализации и симптомы не раскрываются. Пока врачи не выписывали его из стационара. По словам близкого к Lil Uzi Vert продюсера Ike Beatz, артист «в порядке».
Очевидец рассказал изданию, что рэпер был погружен в машину скорой помощи и находился в сознании, его сопровождала девушка, бывшая участница группы City Girls — JT. На видео таблоида Uzi помещают в автомобиль, при этом охрана прикрывает его черными зонтами, чтобы сохранить конфиденциальность.
За несколько часов до инцидента JT выложила в сторис инстаграма* кадры с вечеринки. Неизвестно, находилась ли она вместе с музыкантом.
В ноябре прошлого года Uzi выпустил сиквел своего наиболее успешного альбома «Eternal Atake». В отличие от предшественника новый релиз был раскритикован за низкое качество сведения, неоригинальность текстов и творческого подхода.