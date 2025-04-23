Паблик-токи, лекции и бук-хоппинг: в России впервые отметят День независимых книжных

Специально к празднику выпустили мерч: стикеры, открытки и закладки. Купить их или получить в подарок можно во всех магазинах-участниках. А чтобы как можно больше людей узнали о Дне книжных, рассказывайте о любимом локальном магазине или о самом празднике в соцсетях с хештегами #денькнижных и #bookshopmap.