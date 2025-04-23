Паблик-токи, лекции и бук-хоппинг: в России впервые отметят День независимых книжных

Независимые книжные магазины России впервые объединились, чтобы отметить свой профессиональный праздник. К 26 апреля ― Международному дню независимых книжных ― они подготовили открытые мероприятия. Подробностями с «Афишей Daily» поделилась Любовь Беляцкая, создательница книжного «Все свободны».
Помимо Москвы и Петербурга в праздновании участвуют магазины из Волгограда, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Красноярска, Брянска, Ижевска, Иркутска, Новосибирска, Грозного и других городов.
Найти ближайший к вам книжный можно на онлайн-карте. А здесь получится посмотреть, какие события они подготовили к празднику.
К примеру, петербургский «Все свободны» приглашает на бук-хоппинг — лекцию-прогулку по Книжному кварталу и вокруг него. В Красноярске в книжном «Бакен» запланирован переезд магазина и празднование открытия.
В новосибирской «Карте мира» пройдет паблик-ток «Торговцы культурой», а в волгоградском «Книжном» ― лекция Марии Ивановой «Хроника независимых книжных: от XVIII века до наших дней».
Специально к празднику выпустили мерч: стикеры, открытки и закладки. Купить их или получить в подарок можно во всех магазинах-участниках. А чтобы как можно больше людей узнали о Дне книжных, рассказывайте о любимом локальном магазине или о самом празднике в соцсетях с хештегами #денькнижных и #bookshopmap.
Independent Bookstore Day — международный праздник, который уже 10 лет отмечают в последнюю субботу апреля. Во всем мире в этот день в независимых книжных проходят встречи с писателями, презентации новых книг, выпускаются специальные коллекции мерча и организуются тематические активности. Цель праздника — поддержка культуры чтения, развитие локальных сообществ и повышение внимания к независимым книжным магазинам как важным культурным центрам города.