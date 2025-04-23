Lorde представила новую песню в нью-йоркском парке

Певица Lorde впервые исполнила свою новую песню ― первую за четыре года ― в парке Вашингтон-Сквер в Нью-Йорке.
Как отмечает Pitchfork, о сюрпризе она заранее сообщила в фанатской текстовой рассылке: «Встретимся в парке. Сегодня. 19.00. xx». Когда наступило семь вечера, она написала в инстаграм*-сторис, что мероприятие отменено сотрудниками парка и полицией: «Я в полном восторге от того, сколько вас пришло!!! Но мне говорят, что вы должны разойтись… Мне очень жаль».
Однако большая часть толпы осталась на месте, и через час к ним подошел певец Дев Хайнс (Blood Orange). По слухам, он работает над новым альбомом Lorde. В руках у артиста была переносная колонка, из которой громко играл новый сингл Lorde ― «What Was That».
А к 21.00 в парк вернулась и сама исполнительница. Она поблагодарила собравшихся, встала на деревянную платформу в центре неработающего фонтана и исполнила песню, подпевая треку из колонки.
Впервые Lorde намекнула на песню «What Was That», выложив фрагмент в тиктоке — под видео, где она расхаживает по Вашингтон-Сквер-парку. Ее последний студийный альбом «Solar Power» вышел в 2021 году. Недавно Lorde выступила на первом уик-энде Coachella на сете Charli XCX и записала совместный трек с новозеландским музыкантом Марлоном Уильямсом.
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