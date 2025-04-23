Lorde представила новую песню в нью-йоркском парке

Как отмечает Pitchfork, о сюрпризе она заранее сообщила в фанатской текстовой рассылке: «Встретимся в парке. Сегодня. 19.00. xx». Когда наступило семь вечера, она написала в инстаграм*-сторис, что мероприятие отменено сотрудниками парка и полицией: «Я в полном восторге от того, сколько вас пришло!!! Но мне говорят, что вы должны разойтись… Мне очень жаль».