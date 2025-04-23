Владельцы собак считают их ближе, чем друзей и родственников

Люди ценят свои отношения с собакой больше, чем друг с другом. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.
В исследовании участвовали 717 владельцев собак. Около 20% участников имели детей, а около 80% — романтического партнера.
Ученые просили людей оценить свои отношения с домашним животным, ребенком, романтическим партнером, ближайшим родственником и лучшим другом по 13 характеристикам: дружелюбию, близости, надежности, удовлетворенности, балансу сил и другим.
Участников спрашивали, как часто они защищают и опекают человека, проводят с ним весело время, ссорятся и считают, что человек действует им на нервы, а также насколько они уверены в том, что отношения продлятся, и кто из них доминирует.
Исследователи обнаружили, что владельцы оценили своих собак как компаньонов и нуждающихся в заботе выше, чем своих близких родственников, лучших друзей и романтических партнеров.
Владельцы также оценили своих собак выше, чем лучших друзей и ближайших родственников, в таких пунктах, как привязанность, надежность и поддержка. Однако, когда дело дошло до интимных отношений, романтические партнеры превзошли собак.
«Собаки предлагают в высшей степени позитивные отношения с минимальным количеством конфликтов, сильной социальной поддержкой и уникальной возможностью полностью контролировать жизнь другого живого существа», — сказал профессор Эникё Кубини, старший автор исследования.
Ведущая автор исследования Борбала Турчан добавила, что отношения между собакой и хозяином похожи на отношения между ребенком и родителем из‑за асимметрии власти. Однако, в отличие от детей, собаки имеют значительно меньше антагонизма и конфликтов с хозяевами, что напоминает лучшие дружеские отношения.