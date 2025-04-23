Роспотребнадзор обнаружил ядовитый бензол в кремах La Roche-Posay с Wildberries

Роспотребнадзор обнаружил в составе кремов Effaclar Duo (+) фирмы La Roche-Posay ядовитый канцероген бензол. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
В марте он направил обращение главе ведомства Анне Поповой с просьбой проверить крем в связи с появлением информации об обнаружении в его составе бензола, вызывающего рак.
В ее ответе говорится, что закупленный на Wildberries образец не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и содержит в составе бензол.
При этом в документе подчеркивается, что крем, закупленный через сайт «Еаптека», соответствует требованиям законодательства и не содержит в составе бензол. Роспотребнадзор направил письмо в Wildberries о недопущении к продаже продукции, а также информацию в столичную прокуратуру о проведении контрольных мероприятий.
В начале марта стало известно, что La Roche-Posay отзывает все партии средства от акне Effaclar Duo в США из опасений, что кремы загрязнены бензолом. Крем содержит бензоилпероксид, который убивает бактерии и помогает лечить акне. При определенных условиях бензоилпероксид может разлагаться и образовывать бензол, который в больших концентрациях способен вызывать лейкоз.