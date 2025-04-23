Юра Борисов и Даниил Воробьев представили в Москве сериал Okko «Урок»

Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания Mem Cinema Production представили московским зрителям сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях.
Премьера прошла 22 апреля в Arbat Hall. Посмотреть сериал в Okko можно будет c 25 апреля.
Первые эпизоды проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, а также продюсерами Mem Cinema Production Таймуразом Бадзиевым, Давидом Цаллаевым.
К ним присоединились актеры Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Полина Денисова, Алена Долголенко, Олег Савостюк, Аюш Очир-Горяев, Иван Петросян, Роман Бордачев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина и другие.
Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости: Юрий Колокольников, Вильма Кутавичюте, Анна Шевчук, Дмитрий Чеботарев, Елизавета Климова, Нонна Гришаева, Ярослав Могильников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Дарья Верещагина, Григорий Верник, Сергей Епишев, Юлия Бордовских, комики Роман Косицын и Алексей Сапрыкин, а также блогеры Карина Кросс, Марита Плиева, Екатерина Шкуро и многие другие.
Драма «Урок» расскажет об Антоне, который был успешным музыкантом, пока не случилась трагедия: в аварии погибла его девушка, а сам Антон на год оказался в наркологической клинике.
Артист возвращается в родной город, где живет его полная противоположность — старший брат Константин. В трудное время он предлагает Антону помощь, правда, с условием, что музыкант станет учителем в школе.