В России выйдет триллер «Крутой поворот» с Беном Фостером и Коби Смолдерс

В российский прокат выйдет фильм «Крутой поворот». Релиз состоится 22 мая.
Дистрибьютором выступит кинокомпания Global Film. В основу ленты лег роман канадского писателя Рассела Вангерски.
Сюжет рассказывает о Джоне, который переезжает в новый дом с женой и сыном, надеясь на тихую семейную жизнь. Вскоре они становятся свидетелями автокатастроф на опасном повороте. Джош одержим идеей спасения жизней на этом участке.
Главные роли исполнили Бен Фостер («Поезд на Юму», «Любой ценой») и Коби Смолдерс («Мстители: Финал», «Как я встретил вашу маму»). Кресло режиссера занял Рассел Вангерски («Чёрный дрозд»).