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Вышел тизер-трейлер второго сезона «Уэнсдэй»

Сегодня в 13:11
Фото: Netflix

Netflix выпустил тизер-трейлер второго сезона «Уэнсдэй». Премьера первой части состоится 6 августа, а второй — 3 сентября.

В видео Уэнсдэй возвращается в академию «Невермор», пройдя перед этим досмотр. Во время него она достает горсть опасного оружия, но не оно создает проблему в допуске, а солнцезащитный крем, который пыталась пронести с собой Вещь.

«Это первый раз, когда ты добровольно возвращаешься в школу», — говорит в трейлере Мортиша Аддамс. «Это как возвращение на место преступления — я уже знаю, где зарыты тела», — отвечает Уэнсдэй.

Во втором сезоне снимаются Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Луис Гусман, Кэтрин Зита-Джонс и Кристина Риччи. В каст также вошли Леди Гага, Стив Бушеми, Тандиве Ньютон и другие артисты. Кристофер Ллойд, сыгравший дядю Фестера в фильме 1991 года «Семейка Аддамс», появится во втором сезоне в качестве приглашенной звезды.

Сериал «Уэнсдэй» вышел на стрим-сервисе осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году. Шоу стало хитом. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон, а в октябре 2024-го — на третий.

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