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«Шанинке» на год запретили набирать студентов

Сегодня в 14:45
Фото: «Шанинка (МВШСЭН)»/VK

Рособрнадзор на год запретил прием на обучение в Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной в Рособрнадзоре назвали неисполнение вузом предписаний по нарушениям, выявленным в 2024 году. С 2 по 15 апреля в «Шанинке» прошла внеплановая проверка, по окончанию которой сотрудники ведомства заявили, что нарушения не были устранены.

Вузу выдали повторное предписание, которое нужно исполнить до 11 июля 2025 года. На «Шанинку» также составили протокол об административном правонарушении.

По итогам проверки в ноябре 2024 года в вузе среди прочих нашли следующие правонарушения: неисполнение стандартов федерального государственного образования и правил предоставления платных образовательных услуг, нарушения лицензионных требований в образовательной деятельности, несоответствие требованиям к выполнению показателей для аккредитации и размещению информации на официальном сайте.

Ректором «Шанинки» до 2021 года был Сергей Зуев. В 2021-м его задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и другие фигуранты дела, среди которых бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, похитили около 50 млн рублей у Минпросвещения. Суд приговорил Зуева к условному сроку. В марте 2023 года ректором «Шанинки» стала Мария Сигова.

В апреле 2022 года прокуратура предъявила претензии к программам «Шанинки» Liberal Arts, которые, по мнению ведомства, были направлены на «разрушение традиционных ценностей».

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