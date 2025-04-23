«Шанинке» на год запретили набирать студентов

Ректором «Шанинки» до 2021 года был Сергей Зуев. В 2021-м его задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и другие фигуранты дела, среди которых бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, похитили около 50 млн рублей у Минпросвещения. Суд приговорил Зуева к условному сроку. В марте 2023 года ректором «Шанинки» стала Мария Сигова.