Просмотры «Конклава» и «Двух пап» выросли после смерти папы римского Франциска

В США выросло число просмотров «Конклава» и «Двух пап» после смерти папы римского Франциска. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на данные Luminate.
В компании заявили, что в период с 20 по 21 апреля число зрителей «Конклава» выросло на 283%, достигнув почти 7 млн минут просмотров. Luminate отметила, что в течение недели с 11 по 17 апреля эту ленту ежедневно просматривали по 1,7 млн минут в США.
Фильм с Рэйфом Файнсом в главной роли рассказывает о процессе выборов нового папы. «Конклав» снял режиссер Эдвард Бергер, создатель новой версии «На Западном фронте без перемен». В этом году картина получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
Просмотр «Двух пап» за два дня вырос на 417%: его посмотрели 290 тыс. минут 20 апреля и 1,5 млн минут 21 апреля. Лента рассказывает о том, как папа Бенедикт XVI уступает пост главы церкви папе Франциску.
Фильм 2019 года, в котором снялись Джонатан Прайс и Энтони Хопкинс, получил номинации на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (Прайс), лучшую мужскую роль второго плана (Хопкинс) и лучший адаптированный сценарий.