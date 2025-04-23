Просмотры «Конклава» и «Двух пап» выросли после смерти папы римского Франциска

В компании заявили, что в период с 20 по 21 апреля число зрителей «Конклава» выросло на 283%, достигнув почти 7 млн минут просмотров. Luminate отметила, что в течение недели с 11 по 17 апреля эту ленту ежедневно просматривали по 1,7 млн минут в США.