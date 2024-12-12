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Фестиваль New Star Camp пройдет на «Розе Хутор» в конце марта

Сегодня в 17:19
Фото: New Star Camp

Спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp пройдет c 24 по 30 марта. Об этом организаторы сообщили «Афише Daily».

Мероприятие объединит профессионалов спорта, любителей активного отдыха и новичков на «Розе Хутор», главном горном курорте в России. Устроители намерены не только соединить в рамках кемпа спорт, искусство и музыку, но и создать атмосферу свободы, динамики, экспериментов и технологий. Продажа билетов Early Bird уже доступна на сайте.

Фестиваль разделен на четыре направления. В Action войдет все спортивное наполнение. Впервые в истории фестиваля в рамках New Star Camp пройдет финальный этап чемпионата России по сноуборду в дисциплине Big Air. Для непрофессионалов на «Розе Хутор» запустят открытые занятия, специальный учебный сноупарк, уроки лавинной безопасности, зимний беговой клуб, функциональные тренировки и многое другое.

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В 2025 году в направление Music включат 7 сцен и более 70 артистов с большим разнообразием жанров — среди них будут как хедлайнеры, так и новые имена. Год назад на фестивале можно было услышать Cream Soda, Антоху МС, Кассету и Найка Борзова.

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Кроме того, на New Star Camp будут и другие внеспортивные активности в направлении Mind. На «Розе Хутор» откроют студию йоги, лекторий, кинозал, коворкинг, а также впервые совместный арт-проект кемпа и студии Koshta.collective The Art of Sports, в котором представят работы молодых современных художников.

Наконец, четвертое направление фестиваля — Explore — станет эпицентром apres-ski-активностей: в кемпе запустят фуд-корты с авторской кухней и лаунж-зоны, а еще другие форматы и локации.

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