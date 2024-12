Фестиваль New Star Camp пройдет на «Розе Хутор» в конце марта

Спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp пройдет c 24 по 30 марта. Об этом организаторы сообщили «Афише Daily».

Фестиваль разделен на четыре направления. В Action войдет все спортивное наполнение. Впервые в истории фестиваля в рамках New Star Camp пройдет финальный этап чемпионата России по сноуборду в дисциплине Big Air. Для непрофессионалов на «Розе Хутор» запустят открытые занятия, специальный учебный сноупарк, уроки лавинной безопасности, зимний беговой клуб, функциональные тренировки и многое другое.

Кроме того, на New Star Camp будут и другие внеспортивные активности в направлении Mind. На «Розе Хутор» откроют студию йоги, лекторий, кинозал, коворкинг, а также впервые совместный арт-проект кемпа и студии Koshta.collective The Art of Sports, в котором представят работы молодых современных художников.