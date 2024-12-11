Дети Руперта Мердока не дали отцу лишить их долей в его компаниях благодаря сериалу «Наследники»

Миллиардер Руперт Мердок не смог через суд исключить детей из семейного трастового фонда. Подготовиться к тяжбе наследников медиаимперии заставил сериал «Наследники». Об этом пишет The New York Times.

В понедельник суд штата Невада заблокировал попытку 93-летнего богача изменить устройство семейного фонда. Мердок собирался передать его в единоличное управление своему старшему сыну Лаклану. В случае победы другие дети медиамагната Джеймс, Пруденс и Элизабет не могли бы вмешиваться в деятельность компаний.

Судья же посчитал действия истцов недобросовестными и увидел в них «тщательно продуманный трюк», а потому отказал в исполнении их требований.

Адвокаты миллиардера намерены подать апелляцию на это решение.

Журналисты ознакомились с непубличной частью решения. Согласно ей, дети миллиардера начали обсуждать смерть отца и план возможных действий после эпизода сериала HBO «Наследники», в котором «патриарх семьи умирает, а жизнь его детей и бизнес погружаются в хаос». Одна из серий побудила представителя Элизабет Мердок в трасте составить «памятку наследникам», чтобы предотвратить события вроде тех, что произошли на экране.

Руперт Мердок был обеспокоен тем, что его дети могут «не достичь консенсуса» по ряду вопросов, поэтому решил поменять схему управления фондом и отдать роль лидера Лаклану, наиболее консервативному из своих детей, уточняет газета.

Трастовый фонд был создан в 1999 году. В его владении находятся такие издания, как британские газеты The Times и The Sun, американская The Wall Street Journal, а также медиакорпорация Fox Corporation. В последнюю входят телеканал Fox News, одноименные спортивные каналы, сеть региональных вещателей, телевизионные студии, снимающие шоу с Гордоном Рамзи и «Певца в маске», а также множество других активов. Последнюю компанию в данный момент возглавляет Лаклан Мердок.

После смерти 93-летнего магната его голоса должны быть поровну переданы четырем его старшим детям. Однако, по слухам, семью раскололи различия во мнениях и политических взглядах.

В центре сюжета сериала «Наследники» находятся влиятельный миллиардер Логан Рой и четверо его детей. Последние надеются получить контроль над одной из крупнейших медиакомпаний в мире (которой также принадлежит крупная консервативная телевизионная сеть), строят козни и ищут способы отстранить отца от руководства.