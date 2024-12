Дети Руперта Мердока не дали отцу лишить их долей в его компаниях благодаря сериалу «Наследники»

Миллиардер Руперт Мердок не смог через суд исключить детей из семейного трастового фонда. Подготовиться к тяжбе наследников медиаимперии заставил сериал «Наследники». Об этом пишет The New York Times.

Трастовый фонд был создан в 1999 году. В его владении находятся такие издания, как британские газеты The Times и The Sun, американская The Wall Street Journal, а также медиакорпорация Fox Corporation. В последнюю входят телеканал Fox News, одноименные спортивные каналы, сеть региональных вещателей, телевизионные студии, снимающие шоу с Гордоном Рамзи и «Певца в маске», а также множество других активов. Последнюю компанию в данный момент возглавляет Лаклан Мердок.