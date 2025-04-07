«Для меня это все еще смешно»: Билл Мюррей прокомментировал обвинения в домогательствах

Билл Мюррей назвал себя «зажаренным» после обвинений в сексуализированных домогательствах на съемках комедии «Быть смертным». В результате съемки фильма были сорваны, а актер заключил финансовое соглашение с женщиной, обвинившей его в том, что он усадил ее на пол и поцеловал.
«Я не прикасался к ней. Я поцеловал ее через маску. И она не была незнакомкой», — сказал Мюррей в новом интервью The New York Times. Он добавил, что заявительница была человеком, с которым он «работал, с которым обедал в разные дни недели». Актер заявил, что пытался быть забавным в напряженной и клаустрофобной обстановке.
«Мы все были заперты в одной комнате и слушали эту безумную сцену. Я не знаю, что побудило меня сделать это», — сообщил он. По его словам, это действие он уже выполнял с кем‑то другим.
«Это было большое разочарование, потому что я думал, что знаю человека, а оказалось, что нет. Я, конечно, думал, что это весело. Я думал, что это смешно. Для меня это до сих пор смешно — идея, что можно поцеловать кого‑то в маске. Это по-прежнему глупо. Это все, чем это было», — продолжил актер.
«Я пытался помириться. Я думал, что пытаюсь помириться. В итоге, как мне кажется, я оказался абсолютно зажарен в прессе. Я часто вспоминаю о том, что произошло», — добавил Мюррей.