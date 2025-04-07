«Для меня это все еще смешно»: Билл Мюррей прокомментировал обвинения в домогательствах

«Это было большое разочарование, потому что я думал, что знаю человека, а оказалось, что нет. Я, конечно, думал, что это весело. Я думал, что это смешно. Для меня это до сих пор смешно — идея, что можно поцеловать кого‑то в маске. Это по-прежнему глупо. Это все, чем это было», — продолжил актер.