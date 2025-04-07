Умер барабанщик Blondie Клем Берк

«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине нашего любимого друга и товарища по группе Клема Берка… Клем был не просто барабанщиком, он был сердцем Blondie. Его талант, энергия и страсть к музыке были непревзойденными, а его вклад в наше звучание и успех неизмерим. Помимо музыкального мастерства, Клем был источником вдохновения как на сцене, так и вне ее. Его яркий дух, заразительный энтузиазм и твердая рабочая этика трогали всех, кто имел честь знать его», — сказано в заявлении группы.