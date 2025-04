Умер барабанщик Blondie Клем Берк

Помимо пионеров новой волны барабанщик сотрудничал со многими культовыми исполнителями, включая Eurythmics, Ramones, Боба Дилана, Боба Гелдофа, Игги Попа, Джоан Джетт, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama и the Go-Go’s.