Умер барабанщик Blondie Клем Берк

В возрасте 70 лет скончался Клем Берк, барабанщик группы Blondie. Об этом сообщил Variety со ссылкой на участников коллектива. Музыкант скончался после продолжительной онкологической болезни.
«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине нашего любимого друга и товарища по группе Клема Берка… Клем был не просто барабанщиком, он был сердцем Blondie. Его талант, энергия и страсть к музыке были непревзойденными, а его вклад в наше звучание и успех неизмерим. Помимо музыкального мастерства, Клем был источником вдохновения как на сцене, так и вне ее. Его яркий дух, заразительный энтузиазм и твердая рабочая этика трогали всех, кто имел честь знать его», — сказано в заявлении группы.
Помимо пионеров новой волны барабанщик сотрудничал со многими культовыми исполнителями, включая Eurythmics, Ramones, Боба Дилана, Боба Гелдофа, Игги Попа, Джоан Джетт, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama и the Go-Go’s.
Клем Берк родился 24 ноября 1954 года в Нью-Джерси. Он присоединился к Blondie в 1975 году и с того момента записал с коллективом 11 студийных альбомов.