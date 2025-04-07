«Доверься мне. В последний раз»: вышел новый трейлер «Миссия невыполнима-8»

Студия Paramount Pictures представила новый трейлер фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Премьера восьмой части знаменитой саги с Томом Крузом состоится 23 мая.
В предстоящей картине Итан Хант продолжит борьбу с опасной ИИ-программой под названием «Сущность», с которой герой уже столкнулся в «Смертельной расплате», первой части двухсерийного финала.
Видео: Paramount Pictures/YouTube
Вместе с Крузом к своим ролям вернутся Исайя Моралес, Саймон Пегг, Винг Реймс, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф, Ши Уигэм, Генри Черни, Грег Тарзан Дэвис, Мариела Гаррига и Индира Варма.
В предстоящем фильме к ним впервые присоединятся Ханна Уоддингэм, Джанет МакТир, Холт МакКаллани, Кэти О’Брайан, Ник Офферман и Трамелл Тиллман.