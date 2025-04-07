Компания из США придумала использовать рои роботов, чтобы собирать самолеты

H2 Clipper также разрабатывает скоростные дирижабли на водороде под брендом Pipeline-in-the-Sky для межконтинентальных перевозок. Эти аппараты не используют ископаемое топливо и могут применяться как в коммерческих, так и в гуманитарных целях. Технологию роевых роботов компания разработала, когда искала лучший способ конструирования своих дирижаблей.