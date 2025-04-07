Компания из США придумала использовать рои роботов, чтобы собирать самолеты

Американская компания H2 Clipper получила патент на технологию роевых роботов, которые способны собирать самолеты и другую аэрокосмическую технику. Об этом сообщает The Robot Report.
«Вместо традиционных сборочных линий мы используем рои роботов. Это прорыв, который позволяет собирать летательные аппараты и крупные аэрокосмические конструкции быстрее, с существенно меньшими затратами и с гораздо большей точностью», ― отметил основатель компании Ринальдо Брутоко.
По его словам, даже консервативные оценки показывают, что новый подход способен сократить общие затраты более чем на 40%, а сроки производства — на 60%, при этом повысив качество продукции.
Роботы в системе работают автономно и совместно. Они способны автоматизировано выполнять задачи — от сборки каркаса до установки внутренних компонентов. Система оптимизируется с помощью искусственного интеллекта, а встроенные датчики обеспечивают безопасность. Для работы с крупными компонентами привлекаются тяжелые роботы.
H2 Clipper также разрабатывает скоростные дирижабли на водороде под брендом Pipeline-in-the-Sky для межконтинентальных перевозок. Эти аппараты не используют ископаемое топливо и могут применяться как в коммерческих, так и в гуманитарных целях. Технологию роевых роботов компания разработала, когда искала лучший способ конструирования своих дирижаблей.