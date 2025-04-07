Волка из «Ну, погоди!» назвали самым стильным героем советских мультфильмов

Помимо этого, «Союзмультфильм» узнал у респондентов их самые любимые анимационные цитаты. Самым любимым высказыванием стало «Спокойствие, только спокойствие!» Карлсона (39%). В лидеры также вошли цитаты «У меня есть мысль, и я ее думаю!» Удава из «38 попугаев» (16%), «Щас спою!» Волка из «Жил-был пес» и «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» кота Матроскина.