Волка из «Ну, погоди!» назвали самым стильным героем советских мультфильмов

Волка из «Ну, погоди!» признали самым стильным героем вселенной «Союзмультфильма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос киностудии.
За Волка проголосовал 31% участников. В топ главных модников также вошли дуэт Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» (25%) и мама Дяди Федора (23%).
В качестве образца для подражания большинство опрошенных выбрало Дядю Федора (23%), Карлсона (18%) и Алису из «Тайны третьей планеты» (16%).
Еще у участников опроса узнали, в честь каких персонажей они хотели бы увидеть скульптуры. В топ-3 попали кот Матроскин (29%) — за практическую мудрость и хозяйственность, Чебурашка (20%) — за доброту и дружбу (20%) и Винни Пух (18%) — за философский подход к жизни.
Помимо этого, «Союзмультфильм» узнал у респондентов их самые любимые анимационные цитаты. Самым любимым высказыванием стало «Спокойствие, только спокойствие!» Карлсона (39%). В лидеры также вошли цитаты «У меня есть мысль, и я ее думаю!» Удава из «38 попугаев» (16%), «Щас спою!» Волка из «Жил-был пес» и «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» кота Матроскина.