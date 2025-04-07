Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона

Сценарий к ленте Уэс Андерсон написал с Романом Копполой, который работал и над другими картинами режиссера ― «Островом собак», «Французским вестником», «Поездом на Дарджилинг», «Королевством полной луны». За сценарий к последней он был номинирован на «Оскар» в 2013 году.