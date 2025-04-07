Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона

Кинокомпания Focus Features опубликовала дебютный трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». Его мировая премьера намечена на 30 мая.
В главных ролях ― Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон и Майкл Сера. С ними на экране появятся Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербатч и другие звезды.
Картина расскажет об одном из богатейших людей Европы и его противоречивых отношениях с дочерью.
Сценарий к ленте Уэс Андерсон написал с Романом Копполой, который работал и над другими картинами режиссера ― «Островом собак», «Французским вестником», «Поездом на Дарджилинг», «Королевством полной луны». За сценарий к последней он был номинирован на «Оскар» в 2013 году.
Ожидается, что «Финикийскую схему» представят на Каннском кинофестивале, который пройдет с 13 по 24 мая.
Предыдущий полнометражный фильм Андерсона — «Город астероидов» — вышел в 2023 году и собрал в прокате 53,8 млн долларов. В октябре того же года режиссер выпустил короткометражку «Чудесная история Генри Шугара», за которую получил «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».