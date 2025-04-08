Девушка-дворник из Таиланда стала моделью благодаря снимку российского уличного фотографа

В интервью тайским изданиям Ноппаджит сказала, что она ― мать-одиночка и воспитывает двух детей. Дворником она работает около года и вполне довольна своей работой. Девушка призналась, что не ожидала такого интереса к себе и была очень удивлена бурной реакции на ее случайную встречу с фотографом.