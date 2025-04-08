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Девушка-дворник из Таиланда стала моделью благодаря снимку российского уличного фотографа

Сегодня в 08:29
Фото: @nongchat

Молодая уборщица улиц из Таиланда стала звездой на родине и получила контракты с известными брендами после случайного снимка от уличного фотографа Семена Резчикова. Об этом сообщает Oddity Central.

Резчиков заметил 28-летнюю Ноппаджит Мин Сомбунсате на улицах Бангкока, когда она была занята своей привычной работой. Он сфотографировал девушку-дворника издалека, а затем подошел к ней, чтобы показать снимок и сделать комплимент. Все это он снимал на видео, которое выложил позже в тикток ― ролик быстро стал вирусным.

Видео: @semyonrezchikov/TikTok

Пользователи были поражены красотой молодой уборщицы и захотели узнать о ней больше. Вскоре к Мин начали обращаться СМИ и модельные агентства.

В интервью тайским изданиям Ноппаджит сказала, что она ― мать-одиночка и воспитывает двух детей. Дворником она работает около года и вполне довольна своей работой. Девушка призналась, что не ожидала такого интереса к себе и была очень удивлена бурной реакции на ее случайную встречу с фотографом.

Благодаря вирусной популярности на Мин обратил внимание знаменитый тайский визажист Нонг Чат. Он пригласил уборщицу поучаствовать в фотосессии, в ходе которой превратил ее в главную героиню тайского хоррора «Дьявольское искусство-2». Эти снимки вновь стали вирусными, и девушка-дворник стала одной из самых обсуждаемых персон в Таиланде.

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© Фото: @nongchat
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© @nongchat
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© @nongchat

После этого Мин снялась в рекламе косметического бренда Browit, принадлежащего Нонг Чату, и получила предложения о сотрудничестве от других брендов и маркетинговых агентств. Недавно она объявила, что уходит с работы уборщицы, чтобы сосредоточиться на новой карьере.

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