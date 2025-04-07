Йоргосу Лантимосу запретили проводить съемки «Бугонии» в Акрополе

Минкульт даже отложил принятие окончательного решения до тех пор, пока продюсеры фильма не сообщат, будут ли они искать другое место для съемок. Министр культуры Лина Мендони получила письмо от команды Лантимоса, в котором, как сообщается, они повторили свою ранее отклоненную просьбу, но не предоставили достаточных оснований для пересмотра решения.