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Йоргосу Лантимосу запретили проводить съемки «Бугонии» в Акрополе

Сегодня в 17:51
Фото: Constantinos Kollias/Unsplash

Министерство культуры Греции отклонило просьбу Йоргоса Лантимоса о съемках его нового фильма в афинском Акрополе, пишет The Guardian.

Режиссер подал заявку на съемку сцен научно-фантастической комедии «Бугония» на объекте пятого века до нашей эры в апреле. Министерство культуры сообщило, что в разрешении было отказано, поскольку «предлагаемые сцены несовместимы с символикой и ценностями, которые представляет Акрополь».

«Бугония» — очередная совместная работа Лантимоса с Эммой Стоун, получившей премию «Оскар» за роль в его фильме «Бедные-нестастные». В новом фильме, дата выхода которого намечена на ноябрь, актриса играет главу крупной фармацевтической компании, которую похищает пчеловод-конспиролог в исполнении Джесси Племонса.

В сценах, о которых идет речь, 70 мертвых тел должны были быть размещены между двумя ключевыми объектами греческой цитадели: Пропилеями, комплексом зданий с дорическими входами, и Парфеноном, храмом богини Афины.

Просьба Лантимоса, судя по всему, изначально была положительно воспринята министерством культуры. Оно согласилось отменить стандартную плату за съемку в Акрополе (около 1 984 евро в день) в знак признания международного авторитета режиссера.

Однако это предложение должно было быть одобрено Центральным археологическим советом. Они отклонили предложение Лантимоса, сославшись на символическую неуместность и недостаточное почитание древнего памятника. Совет предложил альтернативные варианты локаций для съемок.

Минкульт даже отложил принятие окончательного решения до тех пор, пока продюсеры фильма не сообщат, будут ли они искать другое место для съемок. Министр культуры Лина Мендони получила письмо от команды Лантимоса, в котором, как сообщается, они повторили свою ранее отклоненную просьбу, но не предоставили достаточных оснований для пересмотра решения.

Хотя Акрополь в Афинах считается одним из самых важных культурных артефактов планеты, его часто использовали в качестве места для съемок. Он появлялся в фильмах «Мальчик на дельфине» «Два лица января» и «Перед полуночью».

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