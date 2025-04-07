Две новые сцены, медиаискусство и кемпинг с пляжем: Outline 2025 раскрыл подробности

Фестиваль музыки и искусства Outline 2025 пройдет с 8 по 14 июля на берегу подмосковной Дубны. Он объединит форматы опен-эйр, многодневного клубного события и масштабной художественной экспозиции. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы феста.
Число сцен на Outline увеличится до девяти. Кроме главных Main, Neon, Dark, Woodz и Sun, а также экспериментальной Stella и пляжного танцпола будут две совершенно новые. Благодаря оптимизации расположения сцен, арт-пространств и кемпингов фестиваль сможет принять большее число посетителей.
Художественная программа будет состоять из двух блоков: Art (арт-объекты и перформанс) и Luminous (медиаискусство). Второй блок будет посвящен исследованию и инновационному использованию света. Курирует направление соосновательница фестиваля Intervals Ксения Чеховская.
«В условиях расширяющегося цифрового ландшафта важно задать себе вопросы: как современное понимание света и его использование изменяют ход вещей? какую роль играют солнечные циклы в современном мире? можем ли мы осознанно сосуществовать с технологиями, не разрушая связь человека с природой и бережно относясь к экосистемам?» — прокомментировала Чеховская.
На территории феста заработают три фестивальных кемпинга и автокемпинг. В качестве премиальных опций доступны глэмпинг и номера в отелях. На замену кемпингу «Скаут» придет более комфортный «Остров» ― с собственным пляжем, душевыми кабинками и благоустроенной территорией у соснового леса.
Фестиваль займет территорию общей площадью 40 гектаров, включающую лесной массив, открытое пространство с выходом к реке, комплекс зданий бывшего ДОЛ «Салют», построенных в 1962–1969 годах.
Билеты на Outline продаются на «Афише».