Две новые сцены, медиаискусство и кемпинг с пляжем: Outline 2025 раскрыл подробности

«В условиях расширяющегося цифрового ландшафта важно задать себе вопросы: как современное понимание света и его использование изменяют ход вещей? какую роль играют солнечные циклы в современном мире? можем ли мы осознанно сосуществовать с технологиями, не разрушая связь человека с природой и бережно относясь к экосистемам?» — прокомментировала Чеховская.