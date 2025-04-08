Мадонна и Элтон Джон помирились после десятилетий напряженных отношений

В ответ на слова Мадонны Джон поблагодарил ее за то, что она пришла к нему на SNL, и за то, что она простила его «болтливый язык». Он написал, что не гордится тем, что сказал. Британский артист высоко оценил ее деятельность по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 1980-х годах и ее «новаторскую работу», которая проложила путь целому поколению женщин-художников.