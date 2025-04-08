Мадонна и Элтон Джон помирились после десятилетий напряженных отношений

Вчера / 13:01
Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона
Сегодня / 06:31
В Подмосковье пересчитали всех медведей
Сегодня / 05:54
Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Вчера / 19:52
Американский стартап возродил вид ужасного волка, вымерший более 10 тысяч лет назад
Вчера / 18:39
«Никакого закона, только хаос»: вышел новый трейлер «Опустошения» с Томом Харди
Вчера / 17:51
Йоргосу Лантимосу запретили проводить съемки «Бугонии» в Акрополе
Вчера / 15:23
Умер барабанщик Blondie Клем Берк
Вчера / 14:24
Режиссером адаптации Death Stranding выступит Майкл Сарноски
Вчера / 14:16
Мартин Фриман и Рейчел Бенаисса создадут продюсерскую компанию
Вчера / 13:57
«Для меня это все еще смешно»: Билл Мюррей прокомментировал обвинения в домогательствах
Вчера / 13:40
Компания из США придумала использовать рои роботов, чтобы собирать самолеты
Вчера / 13:24
«Доверься мне. В последний раз»: вышел новый трейлер «Миссия невыполнима-8»
Вчера / 12:57
Джек Блэк спародировал My Chemical Romance в новом выпуске «SNL»
Обновлено вчера в 12:40
Путин подписал закон о запрете рекламы в инстаграме* и фейсбуке*
Вчера / 12:21
Волка из «Ну, погоди!» назвали самым стильным героем советских мультфильмов
Вчера / 12:16
Бывшая редакция «Ножа» запустила новое научпоп-медиа «Пчела»
Вчера / 11:36
Золотую печать эпохи Когурё продали на аукционе в Гонконге за рекордную цену
Вчера / 11:35
Причиной смерти Паши Техника стала легочная инфекция
Вчера / 11:11
Второй сезон «Миротворца» выйдет 21 августа
Вчера / 11:04
В Петербурге спасли четырех детенышей тюленей
Вчера / 10:45
Вуди Харрельсон отказался от съемок в третьем сезоне «Белого лотоса» из‑за отпуска с семьей
Вчера / 09:30
Две новые сцены, медиаискусство и кемпинг с пляжем: Outline 2025 раскрыл подробности
Вчера / 09:15
В Москве к середине недели выпадет до 100% месячной нормы осадков
Вчера / 08:27
Продажи российского вина растут на фоне подорожания импортного
Вчера / 07:56
«Это хорошо сыгранная чушь»: Борис Джонсон раскритиковал показ сериала «Переходный возраст» в школах
Вчера / 07:17
Англоязычный дебют Педро Альмодовара «Комната по соседству» выйдет на Netflix 19 апреля
Вчера / 06:57
Креативный директор Tom Ford «удочерил» слоненка
Вчера / 06:08
Кантемир Балагов приступил к съемкам своего дебютного англоязычного фильма

Мадонна и Элтон Джон помирились после десятилетий напряженных отношений

Сегодня в 07:27
Фото: Noam Galai/Getty Images for TIME

Мадонна заявила, что «зарыла топор войны» с сэром Элтоном Джоном и намекнула, что они поработают вместе после его выступления на шоу Saturday Night Live, пишет The Guardian.

Их напряженные отношения начались в 2002 году, когда Джон назвал тему певицы к фильму «Умри, но не сейчас» «худшей мелодией Бонда». «Мадонна — лучший живой артист? Да пошли вы!» — заявил артист на сцене церемонии Q Awards в 2004 году, обвинив ее в выступлениях под фонограмму.

С тех пор пара не раз обменивалась колкими замечаниями, но в понедельник Мадонна написала в в своем инстаграме*: «Мы наконец-то зарыли топор войны». Певица сказала, что недавнее появление Джона на SNL напомнило ей, как она тайком сбежала из дома, когда училась в школе, чтобы увидеть его выступление в Детройте. Она назвала этот опыт «незабываемым» концертом, изменившим ее жизнь.

«В детстве я всегда чувствовала себя аутсайдером, и его выступление помогло мне понять, что это нормально — быть не такой, как все, выделяться, идти по менее проторенной дороге. На самом деле, это было необходимо», — написала артистка.

«На протяжении десятилетий мне было больно осознавать, что человек, которым я так восхищался, публично выражал свою неприязнь ко мне как к артисту. Я не понимала этого. Мне сказали, что Элтон Джон будет музыкальным гостем на SNL, и я решила пойти», — добавила она.

Мадонна рассказала, что столкнулась с Джоном за кулисами, где он попросил у нее прощения. По ее словам, после этого они обнялись, и пианист сказал ей, что написал для нее песню и хочет с ней сотрудничать.

В ответ на слова Мадонны Джон поблагодарил ее за то, что она пришла к нему на SNL, и за то, что она простила его «болтливый язык». Он написал, что не гордится тем, что сказал. Британский артист высоко оценил ее деятельность по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 1980-х годах и ее «новаторскую работу», которая проложила путь целому поколению женщин-художников.

«Я благодарен, что мы можем двигаться вперед. Меня все больше расстраивает то, что сейчас в нашем мире царит раскол», — написал музыкант. Джон сказал, что его и Мадонну искренне приняли и поддержали сообщества, которым угрожает опасность по всему миру, и что он надеется вместе совершить «великие дела» для тех, кто нуждается в поддержке.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами