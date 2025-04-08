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В Подмосковье пересчитали всех медведей

Сегодня в 06:31
Фото: Zdeněk Macháček/Unsplash

В Московской области живут около 10–15 медведей, их численность остается стабильной на протяжении последних 20 лет. Об этом Агентству «Москва» сообщили в Минэкологии региона, сославшись на результаты ежегодного мониторинга.

Там отметили, что медведей в Подмосковье фиксируют очень редко, в основном на границе с Тверской областью, и эти случаи единичны. Для сравнения, в Тверской области живут около 5000 медведей, а в Смоленской ― 1900.

Обитают эти животные в глухих лесах, а рядом с жильем появляются главным образом из‑за несанкционированных свалок пищевых отходов или их несвоевременного вывоза.

«Наиболее часто такие заходы фиксируются в период гона медведей (с мая по июль), когда более слабые и молодые особи, проигравшие в конфликтах за территорию, могут выходить к жилью людей и свалкам мусора», — пояснили в министерстве.

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