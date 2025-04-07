Золотую печать эпохи Когурё продали на аукционе в Гонконге за рекордную цену

Золотую печать, относящуюся к древнему корейскому королевству Когурё (37 год до н. э. — 668 год до н. э.), продали на гонконгском аукционе за 10,8 млн гонконгских долларов (1,39 млн долларов) , пишет The Korea Times.
Как отмечает издание, финальная сумма в девять раз превысила изначальную оценку, установив новый рекорд стоимости древних печатей.
Золотую печать с набалдашником в виде лошади выставили на весенние торги China Guardian’s Hong Kong 2025 под названием «Важная частная азиатская коллекция древних печатей и бронзы». Изначально ее оценочная стоимость колебалась между 153 800 и 282 100 долларами.
На реликвии высотой 2,8 сантиметра и весом всего 88 грамм расположена надпись: «Маркизу Гуйи из Когурё от династии Цзинь».
По словам Пак Дэ Чжэ, профессора истории Кореи в Корейском университете, надпись указывает на то, что китайская династия Цзинь, вероятно, использовала подобные подарки в качестве дипломатической стратегии для укрепления связей с соседними государствами.
В академических кругах рекордная цена лота вызвала беспокойство. «Некоторые корейские институты проявили интерес к этому произведению, но они не смогли принять активное участие в аукционе из‑за высокой цены и вопросов, связанных с его подлинностью», — сообщил Пак.
Он отметил, что, если этот артефакт подлинный, он окажет неоценимую помощь в понимании древних дипломатических отношений между Кореей и Китаем.