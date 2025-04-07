Золотую печать эпохи Когурё продали на аукционе в Гонконге за рекордную цену

В академических кругах рекордная цена лота вызвала беспокойство. «Некоторые корейские институты проявили интерес к этому произведению, но они не смогли принять активное участие в аукционе из‑за высокой цены и вопросов, связанных с его подлинностью», — сообщил Пак.