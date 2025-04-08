Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Роберту Де Ниро вручат «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие кинематографа, сообщает Variety. Церемония награждения пройдет 13 мая на открытии 78-го Каннского кинофестиваля.
По словам организаторов смотра, Де Ниро стал «легендой кинематографа» благодаря своему «внутреннему стилю, который проявляется в нежной улыбке или суровом взгляде».
Сам актер отметил, что у него особая связь с Каннским фестивалем: «Особенно сейчас, когда в мире так много того, что нас разъединяет, Канны объединяют нас — рассказчиков, режиссеров, зрителей и друзей. Это как возвращение домой».
У Де Ниро долгая история отношений с Каннским смотром. В последний раз он появлялся на красной дорожке в Каннах с фильмом Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Кроме того, 14 лет назад он возглавлял жюри фестиваля.
78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Полностью основная конкурсная программа пока не объявлена. Известно, что в нее войдут новые работы многих американских режиссеров, включая Джима Джармуша, Спайка Ли, Ричарда Линклейтера, Ари Астера, Кристен Стюарт и Уэса Андерсона. Ожидается также новый фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле».