Госдума запретила размещать рекламу на сайтах нежелательных организаций и заблокированных ресурсах

«Несмотря на то что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.