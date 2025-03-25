Госдума запретила размещать рекламу на сайтах нежелательных организаций и заблокированных ресурсах

Госдума РФ приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных и экстремистских организаций, а также на сайтах, «доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством». Об этом сообщило РИА «Новости».
Поправки 25 марта приняла нижняя палата российского парламента сразу во втором и третьем, заключительном чтении. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
С этого момента пользователям, размещающим рекламу в запрещенных соцсетях, будет грозить штраф до 2500 рублей, должностным лицам — до 20 тыс., а юрлицам — до 500 тыс. рублей.
«Несмотря на то что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению управляющего партнера агентства цифровых коммуникаций Heads’made Ярослава Мешалкина, многие российские блогеры и инфлюэнсеры, зарабатывающие на рекламе в инстаграме*, фейсбуке* и экс-твиттере, столкнутся с серьезными финансовыми трудностями.
* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.