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В японском барном районе появились браслеты с обозначением настроения посетителей

Сегодня в 07:46
Фото: See You in Noge

В Ногэ, районе японского города Йокогама, ввели разноцветные браслеты, с помощью которых посетители баров могут сообщить о своем настроении, рассказал новостной сайт Sora News24.

Браслет под названием Tonight’s Wristband («Браслет на вечер»), или по-японски Konya no Wristband, был создан американской эмигранткой, любящей сакэ и живущей в Йокогаме. Каждая полоска написана на английском и японском языках и сообщает, в каком настроении находится его владелец. Всего их шесть.

Две надписи на зеленых полосах гласят «Просто хочу весело поболтать о чем угодно сегодня!» и «Не желаете выпить со мной?». Желтые браслеты подходят для тех, кто недавно приехал в город. Они дают понять сотрудникам или постоянным посетителям, что человек ищет рекомендации о том, что посмотреть и где выпить в Иокогаме.

Красные браслеты служат как невербальные таблички «не беспокоить». На них говорится: «Просто провожу тихий вечер» и «Просто наслаждаюсь напитком» — а также содержится вежливая просьба не тревожить человека в этот вечер.

Ожидается, что браслеты появятся в продаже этим летом по цене 500 иен (около 3,50 доллара) за комплект. Однако до 30 апреля люди могут запросить бесплатные образцы, подписавшись на аккаунты проекта See You in Noge, создавшего новинку, в соцсетях и отправив им личное сообщение.

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