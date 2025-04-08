В японском барном районе появились браслеты с обозначением настроения посетителей

Две надписи на зеленых полосах гласят «Просто хочу весело поболтать о чем угодно сегодня!» и «Не желаете выпить со мной?». Желтые браслеты подходят для тех, кто недавно приехал в город. Они дают понять сотрудникам или постоянным посетителям, что человек ищет рекомендации о том, что посмотреть и где выпить в Иокогаме.