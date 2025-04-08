В Великобритании родился первый ребенок от женщины с пересаженной маткой

В Великобритании женщина с трансплантированной маткой впервые родила ребенка, пишет Би-би-си.
36-летняя Грейс Дэвидсон родилась без функционирующей матки и пересадила орган своей сестры в 2023 году — это была первая успешная трансплантация матки в Великобритании. В феврале Грейс родила своего первого ребенка. Она и ее муж, 37-летний Ангус, назвали свою дочь Эми в честь донора.
Новоиспеченная мама рассказала, что впервые держать на руках Эми, которая весила чуть больше двух килограмм, было «невероятно» и «сюрреалистично». «Это было довольно ошеломляюще, потому что мы никогда по-настоящему не могли представить, как это будет — когда она появится здесь. Это было действительно чудесно», — сказала Грейс.
Грейс и Ангус, которые живут на севере Лондона, но родом из Шотландии, надеются завести второго ребенка, используя трансплантированную матку. Пара изначально хотела остаться анонимной, но после безопасного рождения Эми они поделились своей историей с Би-би-си.
Команда хирургов отметила, что с момента первой операции проведено еще три трансплантации матки от умерших доноров. Они планируют провести в общей сложности 15 таких процедур в ходе клинического испытания.