В Великобритании родился первый ребенок от женщины с пересаженной маткой

Новоиспеченная мама рассказала, что впервые держать на руках Эми, которая весила чуть больше двух килограмм, было «невероятно» и «сюрреалистично». «Это было довольно ошеломляюще, потому что мы никогда по-настоящему не могли представить, как это будет — когда она появится здесь. Это было действительно чудесно», — сказала Грейс.