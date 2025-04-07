«Никакого закона, только хаос»: вышел новый трейлер «Опустошения» с Томом Харди

Netflix показал новый трейлер «Опустошения» — криминального триллера с Томом Харди от режиссера «Рейда» Гарета Эванса. Картина появится на стриминге 25 апреля.
В ленте звезда «Венома» и «Безумного Макса» играет усталого детектива, которому приходится вступить в схватку с криминальным миром, чтобы спасти сына местного политика и распутать паутину коррупции, охватившую город.
Видео: Netflix/YouTube
Вместе с Харди в фильме сыграют Джесси Мэй Ли, Джастин Корнуэлл, Келин Сепульведа, Луис Гусман, Мишель Уотерсон, Санни Пан, Джим Сизар, Кселия Мендес-Джонс, Ео Яньянь, Тимоти Олифант и Форест Уитакер.
О работе над фильмом впервые рассказали в 2021 году. Эванс также выступил сценаристом проекта и спродюсировал его вместе с Харди.